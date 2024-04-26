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США вже почали відправляти в Україну артилерійські снаряди, деякі види зброї та техніки, — Пентагон

Міністерство оборони США заявило, що з їхніх складів у Польщі в Україну може бути доставлена деяка зброя з пакета допомоги у дуже короткий термін

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Європейська правда».

За його словами, перше обладнання в межах оголошеного нещодавно пакета військової допомоги буде доставлене в Україну протягом кількох днів. Він нагадав, що у США є великі склади зі зброєю на території Польщі.

«В цьому списку є речі, які можуть бути доставлені туди (в Україну – ред.) в дуже короткі терміни, за лічені дні…Інші речі займуть більше часу», – зазначив Кірбі.

Проте речник Пентагону Пет Райдер відмовився детально розповідати про терміни прибуття американського озброєння в Україну, однак додав, що процес передачі вже розпочався.

«Ми вже розпочали процес переміщення деяких видів озброєння, боєприпасів і техніки, які, як я вже згадував раніше, будуть там протягом декількох днів, якщо не раніше», – розповів він.

За його словами, США, зокрема, вже розпочинають доставку в Україну артилерійських боєприпасів.

26 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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