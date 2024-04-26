Столтенберг: Не можна допустити залежності від Китаю, як це раніше було з Росією

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Захід не має допустити потрапляння у залежність від китайських ресурсів, як це раніше було з російськими нафтою та газом, він також наголосив, що Китай має припинити підтримку РФ у війні проти України, якщо хоче мати хороші відносини із Заходом — Reuters
Столтенберг каже, що Росія критично потребує підтримки Китаю, який підживлює її військово-промисловий комплекс, надаючи високотехнологічні товари, зокрема, напівпровідники.
«Минулого року Росія імпортувала з Китаю 90% своєї мікроелектроніки, яка використовується для виробництва ракет, танків і літаків. Китай також працює над тим, щоб надати Росії покращені супутникові можливості і знімки».
Він також нагадав, що Китай заявляв про бажання мати хороші відносини із Заходом.
За словами Столтенберга неможливо «мати і те, і інше»: підживлювати російську війну і мати хороші стосунки з Заходом.
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