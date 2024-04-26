У Китаї заявили про зростання «негативних факторів» у відносинах зі США

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що міністр закордонних справ Китаю звинуватив США у вживанні «нескінченних заходів для придушення економіки Китаю».

«Це не чесна конкуренція, а стримування — і це не усуває ризики, а створює їх», — додав він.

Водночас китайський міністр сказав, що відносини між Китаєм і США починають стабілізуватися. Але негативні фактори у відносинах все ще наростають.

Натомість Блінкен наголосив на необхідності діалогу, назвавши двосторонні відносини з Китаєм «найважливішими»: «Я з нетерпінням чекаю, щоб у цих дискусіях було дуже чітко, дуже прямо сказано щодо сфер, у яких ми маємо розбіжності, і про позицію США».