 
«  
  »

Україна може вдарити ракетами ATACMS по Криму, — NYT

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела в Пентагоні.

Зазначається, що значна частина поставок зброї мала б спочатку зосередитися на зміцненні оборони України. Натомість нова система може проникати глибше в окуповані Росією частини України та націлюватися на вузли постачання російських військ на південному сході.

«Мета нових систем великої дальності полягає в тому, щоб посилити тиск на Крим, центр російських повітряних і сухопутних сил, де зараз Росія має відносно безпечний притулок», — сказав високопоставлений чиновник оборони в Пентагоні.

26 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  