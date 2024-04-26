Вступ України до ЄС і НАТО, санкції проти РФ, та спільне виробництво БПЛА: очільниця МЗС Латвії Браже провела перемовини з Кулебою

Про це йшлося під час спільного брифінгу очільників МЗС Латвії та України.

Дмитро Кулеба зауважив, що це вперше в історії міністр закордонних справ Латвії свій перший закордонний візит здійснює в Україну, а не в іншу балтійську країну, і наголосив, що Київ дуже вдячний за такий жест підтримки.

За словами Кулеби, Україна та Латвія спільно нарощують виробництво дронів.

«Ми ведемо зараз спільну роботу над нарощуванням цього виробництва – потрібно більше дронів. Я вважаю, що українські та латвійські компанії можуть дійсно багато зробити в цьому напрямку», — наголосив очільник українського МЗС.

Кулеба зауважив, що з латвійською колегою вони мали плідні перемовини, «про стратегічні речі та проблеми, які потрібно вирішувати вже сьогодні». Зокрема, за його словами, в центрі перемовин були ЄС і НАТО і рух України в напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції. Також говорили також про виробництво снарядів і про посилення санкційного тиску на Росію, про роботу над яким з перших днів на новій посаді заявила очільниця МЗС Латвії.

Окрім того, голова МЗС України подякував за лідерство Латвії в коаліції з виробництва дронів, її рішення приєднатися до ініціативи Чехії з закупівлі снарядів для України.

Глава МЗС Латвії зауважила, що мала плідну бесіду з Кулебою. Вона наголосила, що Латвія надає велику підтримку Україну. При цьому, за її словами, до цього процесу залучене все латвійське суспільство: влада, бізнес і звичайні громадяни.

Також Латвія підтримує вступ України в ЄС і в НАТО та поділилася з Києвом своїм досвідом у цьому напрямі.

«Ми знаємо, наскільки це важливо, можливо, наш досвід допоможе Україні», — зазначила Байба Браже.