Загалом за добу ворог завдав 12 ракетних та 76 авіаційних ударів США попередили про зміну своєї політики щодо Грузії, якщо там схвалять закон про «іноагентів» » Армія РФ за добу війни в Україні втратила 6 танків, 38 артсистем і понад 1100 військових Протягом минулої доби на фронті відбулося 94 бойових зіткнення. Українські захисники відбили низку ворожих атак на семи напрямках і ліквідували ще понад 1100 окупантів Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 465 054 (+1124) осіб,

танків ‒ 7268 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 971 (+14) од,

артилерійських систем – 11 905 (+38) од,

РСЗВ – 1049 (+0) од,

засоби ППО ‒ 775 (+3) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9485 (+24),

крилаті ракети ‒ 2124 (+5),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 019 (+35) од,

спеціальна техніка ‒ 1968 (+6) од.