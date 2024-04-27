Бельгія передасть Україні винищувачі F-16 уже цьогоріч

Про це повідомили на пресконференції прем’єр-міністр Александер Де Кроо та міністерка оборони Людівін Дедондер, передає BRF.

Очільниця бельгійського міністерства оборони підкреслила, що відправлення F-16 Україні має відбутися «якомога швидше». Вона запевнила, аби держава вже цього року отримала винищувачі, буде зроблено все можливе.

Водночас Дедондер наголосила, що поставки винищувачів Україні не вплинуть на обороноздатність Бельгії.

Водночас прем’єр Де Кроо зауважив, що надання F-16 Україні фінансуватиметься за рахунок відсотків від заморожених активів РФ, а не завдяки коштам платників податків Бельгії.