Держсекретар США пригрозив Китаю новими санкціями в разі підтримки війни Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Пекіна підтвердив, що Білий дім готовий до нових санкцій проти Китаю в разі, якщо він продовжить підтримувати Росію у її повномасштабній війні проти України — брифінг Блінкена 26 квітня

Блінкен зазначив, що європейські партнери США неодноразово висловлювали занепокоєння «діями, які китайські підприємства здійснюють для підтримки російської оборонної промислової бази».

«Це стосується не лише безпосередньої загрози, яку становить Росія і її агресія проти України. Йдеться про середньо- і довгострокову загрозу, яку багато європейців відчувають на власному досвіді, яку Росія потенційно становить для них», – пояснив він.

Держсекретар додав, що у зв’язку з цим США та європейські партнери очікують від Пекіна кроків, спрямованих на стримування такої допомоги.

«Ми також, як я вже казав, розглядаємо дії, які ми повністю готові вжити, якщо не побачимо змін. У випадку зі США ми вже запровадили санкції проти понад сотні китайських підприємств, експортний контроль тощо. І ми цілком готові діяти, вживати додаткових заходів, і я дуже чітко дав це зрозуміти під час сьогоднішніх зустрічей», – підсумував Блінкен.