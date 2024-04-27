Дрони СБУ атакували військовий аеродром і два НПЗ у Краснодарському краї РФ

Про це пишуть «РБК-Україна» і hromadske з посиланням на джерела у спецслужбі.

Зазначається. що цієї ночі безпілотники СБУ спільно з Силами оборони влучили по військовому аеродрому «Кущевск», а також території Ільського та Слов’янського НПЗ в Краснодарському краї Росії.

За словами співрозмовника ЗМІ, на атакованому аеродромі розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційна станція та засоби РЕБ. На Ільському та Слов’янському НПЗ дрони цілилися по ключових технологічних об‘єктах заводів — ректифікаційних та атмосферних колонах.

Після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.

Спершу про атаку заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. За його словами, у Слов’янському, Сіверському та Кущівському районах начебто знищено понад 10 безпілотників.

«Намагалися атакувати НПЗ і об’єкти інфраструктури. Як доповідають із місць — постраждалих і серйозних пошкоджень немає. Оперативні служби ліквідовують загоряння внаслідок падіння БПЛА», — написав чиновник у Telegram.

За даними росЗМІ, близько 05:00 у передмісті Слов’янська-на-Кубані прогриміли щонайменше сім вибухів, після чого у небі виникла яскрава заграва.