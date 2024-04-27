ISW оцінив можливості України звільнити всю свою територію від окупантів

Здатність України повернути всю свою територію в довгостроковій перспективі залежить від численних майбутніх рішень на Заході, у Кремлі та Києві, і будь-які дискусії, які розглядають перспективи української перемоги чи поразки як заздалегідь визначені результати, ігнорують те, як усі залучені сторони могли динамічно змінювати хід війни в Україні — Інститут вивчення війни (ISW)

Західні ЗМІ продовжують повідомляти, що окремі офіційні особи США відновили обговорення ідеї «заморожування кордонів», оскільки останній пакет військової допомоги США Україні може бути недостатнім, щоб Україна повернула всю свою територію.

Військові аналітики зауважили, що прихильники нинішнього пакету не стверджували, що він сам по собі дозволить Україні звільнити всю окуповану територію, а обговорення можливих кінцевих станів війни є дуже передчасним, оскільки президент Джо Байден підписав законопроект з новою допомогою тільки два дні тому.

Військова допомога США наразі прямує до України, і знадобиться кілька тижнів, щоб прибути до підрозділів на передовій і мати відчутний вплив на полі бою.

Українським силам спочатку доведеться використати допомогу США щоб стабілізувати лінію фронту та зупинити російське просування, зокрема в напрямках Авдіївки та Часового Яру, найближчими тижнями.

Масштаб та інтенсивність прогнозованої російської наступальної операції влітку 2024 року, яка ймовірно розпочнеться в червні, також залишаються незрозумілими, і російське військове командування може активно оцінювати та переглядати плани своїх літніх наступальних зусиль, щоб врахувати зіткнення з краще оснащеними українськими силами.

Українські сили повинні будуть захищатися від російських літніх наступальних зусиль і не дати російським силам досягти значного оперативного прогресу протягом літніх місяців, перш ніж зможуть кинути виклик ініціативі та провести контрнаступальну операцію пізніше в 2024 або 2025 роках.

Українські сили також повинні вирішувати поточні проблеми з навчанням нового персоналу, оснащенням нових підрозділів і відновленням старих підрозділів. Точний розклад цих зусиль, який, ймовірно, відіграватиме значну роль у визначенні розкладу майбутніх контрнаступальних операцій України, залишається неясним.

За оцінками ISW, достатня і послідовна західна допомога матиме вирішальне значення для майбутніх контрнаступальних зусиль України, хоча США і Захід, ймовірно, повинні будуть реагувати, оскільки українське військове командування визначає масштаб і спрямованість таких операцій і передає потреби України західним партнерам за кілька тижнів і місяців до майбутніх контрнаступальних операцій.

Ключові висновки ISW за 26 квітня: