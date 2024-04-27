США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $6 млрд

Про це він заявив після засідання «Рамштайну», що транслювалося в етері Еспресо.

«Я радий оголосити про виділення $6 млрд у межах ініціативи допомоги Україні», — сказав Остін.

Глава Пентагону зауважив, ці кошти дозволять Сполученим Штатам закуповувати зброю для українських військових у американських виробників. Також він підкреслив, що цей пакет підтримки є найбільшим.

«Він включатиме критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS і Patriot. Більше безпілотників та іншого обладнання. Велика кількість артилерійських боєприпасів і ракет «земля-повітря». Щоб ця допомога була поставлена на стійку основу», — розповів Остін.

За його словами, у США також вирішили надати Україні далекобійні системи ATCAMS. Водночас чиновник додав: Україна може перейти до далекобійної військової кампанії.

«Дуже важливо, що Україна має те, що потрібно — вона має потугу. Це не є одна куля, якщо можна так сказати. Це комплексний підхід до застосування інших систем, що надають інші країни. Україна може перейти до далекобійної військової кампанії», — зазначив Остін.