США попередили про зміну своєї політики щодо Грузії, якщо там схвалять закон про «іноагентів»

26 квітня двопартійна група Сенату США надіслала лист-попередження прем’єр-міністру Грузії Іраклію Кобахідзе, в якому попередила його, що якщо нововнесений законопроєкт про іноагентів стане законом, вони будуть змушені домагатися зміни політики США щодо Грузії

Про це повідомляє Грузия Online.

Чотирнадцять сенаторів у листі закликають уряд Грузії відкликати закон, який ставить під загрозу відносини США та Грузії, а також підвищує ймовірність запровадження санкцій щодо окремих осіб, припинення прямого державного фінансування та розширення візових обмежень.

Сенатори також відкидають твердження політради партії «Грузинська мрія» про те, що закон «про іноагентів» аналогічний «FARA» (Закон про реєстрацію іноземних агентів у США).

Наприкінці листа сенатори обіцяють, що ніколи не залишать «прагнення грузинського народу, який голосно і ясно висловився за демократичне та європейське майбутнє, почуте всіма».

За їхніми словами, відносини між США та Грузією ґрунтуються на взаємних інтересах та спільних цінностях, і кожен з них є рішучим прихильником подальшого поглиблення цих відносин.

Однак вони також заявляють, що відносини не можуть «тривати доти, доки цей закон не буде скасовано».