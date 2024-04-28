Британія: Втрати Росії у війні складають 450 тисяч осіб

За оцінками британських відомств, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вбитими й пораненими близько 450 тисяч особового складу та понад 10000 одиниць бронетехніки — міністр у справах збройних сил Лео Дочетрі, якого цитує UK Defence Journal

Міністр навів такі оцінки у відповідь на запитання опозиційного депутата від Лейбористської партії Джона Хілі, який попросив надати детальні оцінки відомства щодо російських втрат в Україні, як регулярної армії, так і приватних військових компаній.

«За нашими оцінками, були вбиті чи поранені близько 450 тисяч російських військових, і ще десятки тисяч від початку конфлікту стали дезертирами», – зазначив Дочетрі.

Він додав, що чисельність загиблих серед найманців російських приватних військових компаній невідома.

«Також, за нашими оцінками, від початку конфлікту було знищено понад 10 тисяч одиниць російської бронетехніки, у тому числі близько 3000 основних бойових танків, 109 літаків, 136 гелікоптерів, 346 безпілотників (вид не вказано – Ред.), 23 судна різних класів і понад 1500 артилерійських систем різних типів», – повідомив міністр.