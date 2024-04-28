Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон порадила Україні включити представників опозиції до виконавчих органів влади

Про це вона заявила в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

На її думку, Європарламент мав би поставити включення опозиції до виконавчих органів влади попередньою умовою для надання фінансової підтримки Україні.

У своїй заяві фон Крамон послалася на дії Нетаньягу після нападу терористичної організації ХАМАС на Ізраїль.

«Ви бачили, як Нетаньягу від самого початку, через 24 години після нападу створив військовий кабінет. Він подбав про те, щоб залучити всіх і щоб усі говорили одним голосом. Того самого можна було очікувати від України», — пояснила вона.

Водночас, за словами євродепутатки, не виключено, що умову може бути висунуто під час надання фінансової підтримки України у майбутньому.

«Я б сказала, що цього можуть вимагати США, ЄС, Німеччина та інші донори. Вважаю, потрібно зробити так, щоб усі учасники політичної арени отримували однакову увагу, однаковий доступ і однаковий фінансовий огляд. Так вони знатимуть, які гроші приходять і йдуть, і чому ухвалюються ті чи інші рішення. Я за те, щоб більшою мірою залучати опозицію до процесу ухвалення рішень на виконавчому рівні», — констатувала вона.