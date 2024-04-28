Німеччина проти конфіскації активів Кремля через побоювання позовів за Другу світову

Німеччина наразі категорично виступає проти конфіскації заморожених російських активів та їхнього спрямування на відновлення і військову підтримку України.

Про це сьогодні пише газета The Wall Street Journal.

Німецька влада наполягає, що ці кошти мають залишатися недоторканними, щоб їх потім можна було використовувати як важіль під час переговорів про завершення війни і повернення території України.

Ще одним мотивом відмови ФРН від стягнення активів може бути бажання захистити німецькі компанії, які все ще працюють у РФ, від конфіскації у відповідь.

Крім того, як зазначають у публікації, це може створити прецедент та спровокувати нові позови проти Німеччини за злочини часів Другої світової війни.

Раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен заявляла, що США навряд чи зможуть конфіскувати російські активи без підтримки країн G7 та ЄС.