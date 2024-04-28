Загалом ворог завдав 32 ракетних та 64 авіаційних удари «Вони потрібні зараз тут»: Зеленський наголосив на необхідності постачання ППО Україні » Поділитися: Share to facebook Share to twitter Фото: https://www.president.gov.ua/ Російський терор можливий лише тому, що зброї та рішень для захисту життя в Україні поки що менше, ніж у Росії здатності руйнувати Про це заявив президент України Володимир Зеленський. «Усі знають, якими ефективними є «петріоти», «айріси», «насамси», «гоуки» та інші сучасні системи захисту неба. Вони потрібні зараз тут, в Україні: у Харкові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Херсоні, на Донбасі та інших наших містах, які зазнають російських ударів», — наголосив він. Зеленський підкреслив, що кожен лідер, кожна держава, кожен посол, які допомагають Україні з ППО зараз, є не лише рятівниками життя, а й тими, хто зменшує російську спокусу воювати. За словами президента, що менше Кремль досягатиме терором, то більше вони будуть зацікавлені в пошуку миру. «Ми маємо примусити Росію до цього всі разом», — резюмував Зеленський. Протягом минулої доби на фронті сталося 88 бойових зіткнень. Силам оборони вдалося відбити більшість ворожих атак на шести ключових напрямках і ліквідувати ще 1096 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 466 150 (+1096) осіб,

танків ‒ 7279 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 991 (+20) од,

артилерійських систем – 11 948 (+43) од,

РСЗВ – 1050 (+1) од,

засоби ППО ‒ 776 (+1) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9507 (+22),

крилаті ракети ‒ 2124 (+5),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 065 (+46) од,

спеціальна техніка ‒ 1971 (+3) од.