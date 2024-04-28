Поділитися: Share to facebook Share to twitter Фото: https://www.president.gov.ua/ Російський терор можливий лише тому, що зброї та рішень для захисту життя в Україні поки що менше, ніж у Росії здатності руйнувати Про це заявив президент України Володимир Зеленський. «Усі знають, якими ефективними є «петріоти», «айріси», «насамси», «гоуки» та інші сучасні системи захисту неба. Вони потрібні зараз тут, в Україні: у Харкові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Херсоні, на Донбасі та інших наших містах, які зазнають російських ударів», — наголосив він. Зеленський підкреслив, що кожен лідер, кожна держава, кожен посол, які допомагають Україні з ППО зараз, є не лише рятівниками життя, а й тими, хто зменшує російську спокусу воювати. За словами президента, що менше Кремль досягатиме терором, то більше вони будуть зацікавлені в пошуку миру. «Ми маємо примусити Росію до цього всі разом», — резюмував Зеленський.
Протягом минулої доби на фронті сталося 88 бойових зіткнень. Силам оборони вдалося відбити більшість ворожих атак на шести ключових напрямках і ліквідувати ще 1096 окупантів
Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 466 150 (+1096) осіб,
- танків ‒ 7279 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 991 (+20) од,
- артилерійських систем – 11 948 (+43) од,
- РСЗВ – 1050 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 776 (+1) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9507 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2124 (+5),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 065 (+46) од,
- спеціальна техніка ‒ 1971 (+3) од.
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