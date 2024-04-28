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Поділитися: Share to facebook Share to twitter Фото: https://www.president.gov.ua/ Російський терор можливий лише тому, що зброї та рішень для захисту життя в Україні поки що менше, ніж у Росії здатності руйнувати Про це заявив президент України Володимир Зеленський. «Усі знають, якими ефективними є «петріоти», «айріси», «насамси», «гоуки» та інші сучасні системи захисту неба. Вони потрібні зараз тут, в Україні: у Харкові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Херсоні, на Донбасі та інших наших містах, які зазнають російських ударів», — наголосив він. Зеленський підкреслив, що кожен лідер, кожна держава, кожен посол, які допомагають Україні з ППО зараз, є не лише рятівниками життя, а й тими, хто зменшує російську спокусу воювати. За словами президента, що менше Кремль досягатиме терором, то більше вони будуть зацікавлені в пошуку миру. «Ми маємо примусити Росію до цього всі разом», — резюмував Зеленський.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 28.04.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 466 150 (+1096) осіб,
  • танків ‒ 7279 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 991 (+20) од,
  • артилерійських систем – 11 948 (+43) од,
  • РСЗВ – 1050 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 776 (+1) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9507 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 2124 (+5),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 065 (+46) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1971 (+3) од.
28 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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