Поразка України призведе до «спеціальних військових операцій» Путіна у Центральній та Східній Європі, — голова МЗС Чехії

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час виступу в Університеті Людовіка в рамках візиту до Угорщини, передає Укрінформ.

«Наївно думати, що якби Росія перемогла в Україні, її танки зупинилися б біля наших кордонів. Мета Москви – не тільки знищити Україну та асимілювати її своїм жорстоким мисленням як суто російську територію. Йдеться про підрив нашої частини Європи. Він хоче знову викрасти Захід у свій світ тиранії та безладу, традицій і поведінки… Поразка України принесе переможцю нові ресурси та відкриє ворота для інших «спеціальних військових операцій» у Центральній та Східній Європі», — наголосив чеський дипломат.

Він підкреслив, що на кону майбутнє Європи і якщо дозволити РФ знищити Україну і залишиться безкарною, то «інші хижаки по всьому світу підуть цим прикладом».

Україна, підкреслив він, бореться за своє виживання, однак вона також бореться від імені європейських народів.

Ліпавський нагадав, що сьогодні в Україні людей вбивають ті самі танки, свідками яких були батьки та діди нинішнього покоління на вулицях Будапешта та Праги.

«Обстановка змінюється, а імперська жорстокість Росії продовжується. Як і в 1956, 1968 чи 1981 роках, правителі Росії вірять, що вони єдині, хто вирішує долю націй у межах їхньої досяжності. Як і раніше, Москва знає лише один спосіб боротьби з тими, хто їй протистоїть, – розгромити їх», — сказав він.

Очільник чеського зовнішньополітичного відомства зазначив, що російські імперські амбіції не мають меж, якщо їх не встановити та нагадав слова колишнього президента ЧР Вацлава Гавела, який якось сказав: «Проблема Росії протягом багатьох століть полягає в тому, що Росія точно не знає, де вона починається і де закінчується. Якби їй дозволили, Росія без вагань взялася б за території колишнього «Східного блоку».

Ліпавський вважає, що за два роки російської агресії конфлікт в Україні переріс у війну на виснаження.

«Це вирішальний момент! Ми повинні залишатися зосередженими на оборонних потребах України та посилювати тиск на Росію та її союзників через санкції. Ми повинні продовжувати вести активну та розумну багатосторонню дипломатію», — сказав він, зауваживши, що Угорщина готується до свого другого головування в Раді Європейського Союзу, він підкреслив, що центральним буде питання ставлення до агресії Росії проти Заходу.

Напередодні він провів переговори з угорським колегою Петером Сіярто.