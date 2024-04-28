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«Вони потрібні зараз тут»: Зеленський наголосив на необхідності постачання ППО Україні

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Усі знають, якими ефективними є «петріоти», «айріси», «насамси», «гоуки» та інші сучасні системи захисту неба. Вони потрібні зараз тут, в Україні: у Харкові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Херсоні, на Донбасі та інших наших містах, які зазнають російських ударів», — наголосив він.

Зеленський підкреслив, що кожен лідер, кожна держава, кожен посол, які допомагають Україні з ППО зараз, є не лише рятівниками життя, а й тими, хто зменшує російську спокусу воювати. За словами президента, що менше Кремль досягатиме терором, то більше вони будуть зацікавлені в пошуку миру.

«Ми маємо примусити Росію до цього всі разом», — резюмував Зеленський.

28 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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