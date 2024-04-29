Євробачення-2023, проведене від імені України, отримало дві нагороди BAFTA

Про це пише Hollywood Reporter.

Серіали «Чорне дзеркало», «Останній з нас», «Відьмак», «Повільні коні» та репортажі про коронацію короля Чарльза III стали лауреатами премії BAFTA TV Craft Awards. Серед переможців опинився і пісенний конкурс «Євробачення-2023», який минулого року приймала Велика Британія від імені України.

BAFTA TV Craft у номінації «Найкращий сценарист» отримали Чарлі Брукер і Біша К. Алі за епізод «Демон 79» серіалу «Чорне дзеркало». Пітер Хоар отримав нагороду як найкращий режисер за серіал «Останній з нас».

Приквел «Гри престолів» від HBO «Дім дракона» та медична комедійна драма BBC/AMC «Це буде боляче» отримали найбільше нагород на BAFTA TV Craft Awards 2023.

Євробачення-2023, яке у Великій Британії спільними зусиллями влаштували BBC та «Суспільне», отримало дві нагороди — «Режисер: Мультикамера» (Director: Multi-Camera) та «Виробнича команда розважального шоу» (Entertainment Craft Team).

Євробачення минулого року пройшло в Ліверпулі від імені України та з залученням української команди й артистів. Спільно з BBC, мовником-організатором торішнього шоу, над реалізацією конкурсу працювала команда Суспільного Мовлення на чолі з головою делегації України на Євробаченні Оксаною Скибінською, креативним директором Євробачення-2023 від України Германом Нєновим та виконавчою продюсеркою групи з реалізації проєкту «Євробачення» Тетяною Семеновою.

У березні шоу «Євробачення-2023» отримало нагороди від Королівського телевізійного товариства (Royal Television Society) у номінації Live Event.

Минулого року Євробачення мала приймати Україна, але через повномасштабне вторгнення Росії пісенний конкурс від імені України приймала Велика Британія. Шоу було українським, до організації були залучені професіонали двох країн. Під час Євробачення-2023 у Ліверпулі діяв бульвар Discover Ukraine — відвідувачі могли відвідати 6 тематичних шале та познайомитися з українською кухнею, модою та культурою.