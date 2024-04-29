98-річна жителька Очеретиного на Донеччині вийшла пішки з окупації

Про це повідомила Національна поліція України.

«Будинок, який жителька Очеретиного будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень. Рятуючись від окупантів, жінка у свої 98 років здійснила неможливе», — розповіли там.

Зазначається, що жінка йшла весь день, без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, засинала.

Надвечір втомлену жінку побачили на дорозі військові та передали групі поліції «Білий Янгол». Поліціянти відвезли жительку в шелтер для евакуйованих, де про неї піклуються. Наразі правоохоронці шукають родичів жінки.

Як додають у Нацполіції, Лідія Степанівна почувається добре.

«Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла», — каже жінка.