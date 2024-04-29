Актора Депардьє взяли під варту в Парижі

Французького актора Жерара Депардьє узяла під варту в понеділок паризька поліція у зв’язку зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях, передав телеканал BFMTV.

Раніше його викликали для допиту з приводу звинувачень з боку двох жінок, які працювали з ним на зйомках.

Як повідомлялося, звинувачення стосуються імовірної поведінки Депардьє під час зйомок фільмів «Маг і сіамці» Жана-П’єра Мокі 2014 року і «Зелені віконниці» Жана Беккера 2021 року. У першому випадку звинувачення висунула асистентка режисера, у другому — декораторка фільму.

Депардьє не визнає фактів, у яких його обвинувачують.

BFMTV нагадує, що з грудня 2020 року також розслідують обвинувачення Депардьє у зґвалтуванні актриси Шарлот Арну. Загалом у сексуальних домаганнях актора звинуватили 13 жінок.

У грудні 2012 року Депардьє покинув Францію і відмовився від французького громадянства через плани введення податку 75% на дохід у розмірі понад EUR1 млн на рік. У січні 2013 року актор отримав російське громадянство, а в лютому — постійну реєстрацію в Мордовії.