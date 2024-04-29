Поляки розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною

У пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» на кордоні з Польщею поновився рух вантажівок.

За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, 29 квітня після 10:00 за київським часом польські фермери припинили дії з блокування руху вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску «Гребенне – Рава-Руська».

Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Як уточнили «Українській правді» в ДПСУ, таким чином всі пункти пропуску на кордоні з Польщею наразі розблоковано.

Водночас, за наявною інформацією, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Цей вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.