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Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 82 авіаційних ударів

Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Велика Писарівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Спірне, Верхньокам’янське, Сіверськ, Григорівка, Олександропіль, Очеретине, Новокалинове, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Кринки, Костирка, Берислав, Новоберислав, Придніпровське, Велетенське, Кізомис Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

29 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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