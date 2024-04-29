США придбали у Казахстану 81 радянський бойовий літак для Україні Сили оборони ліквідували 37 ворожих артсистем, 6 танків та 1320 окупантів » Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 82 авіаційних ударів Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Велика Писарівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Спірне, Верхньокам’янське, Сіверськ, Григорівка, Олександропіль, Очеретине, Новокалинове, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Кринки, Костирка, Берислав, Новоберислав, Придніпровське, Велетенське, Кізомис Херсонської області. Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.