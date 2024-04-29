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В ISW оцінили, що російській армії не вистачить сил для захоплення Харкова

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

За його словами, на Харківському напрямку спостерігається збільшення кількості російських військ, які перегруповуються, ймовірно, з Білгородської області.

У відповідь українські війська посилили оборонні позиції на «найбільш загрозливих» напрямках додатковими артилерійськими і танковими підрозділами.

Однак, на думку аналітиків з ISW, заява Сирського не свідчить про неминучість можливої наступальної операції Росії проти Харкова, про яку нещодавно попереджали українські посадовці.

Як стверджує український військовий оглядач Костянтин Машовець, російські війська перегруповують елементи 11-го армійського корпусу (АК) та 6-ї загальновійськової армії (ЗВА) з Куп’янського напрямку до новоствореного Північного угруповання російських військ.

У зоні відповідальності підрозділів 6-го АК раніше були виключно наступальні операції на північний схід від Куп’янська, зокрема біля Синьківки.

Сирський зазначив, що українські сили нещодавно покращили свої позиції біля Синьківки, а російський мілблогер заявив, що російські війська відступили від Синьківки через нестачу живої сили в цьому районі, що свідчить про те, що російські війська, ймовірно, вивели принаймні частину підрозділів 6-го АК з цього району.

За оцінками ISW, потенційний майбутній російський наступ з метою захоплення Харкова буде надзвичайно амбітною справою, яка створить значні проблеми для російських військ, особливо з огляду на те, що після прибуття військової допомоги від США російські війська зіткнуться з краще оснащеними українськими військами.

29 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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