«Звучу ще привабливіше»: Alyona Alyona спростувала, що втратила голос перед Євробаченням-2024

Відео вона поширила в instagram.

У суботу, 27 квітня, Alyona Alyona & Jerry Heil провели свою першу репетицію на Malmö Arena, де цього року проходить пісенний конкурс. За кілька годин до першого виходу на сцену Alyona Alyona в соцмережі поскаржилася на проблеми з голосом. Реперка припустила, що причиною стала психосоматика.

Низка ЗМІ подали інформацію, заявивши, що одна з представниць України втратила голос напередодні Євробачення-2024.

«Записую цю сторіс для того, щоб розвінчати вчорашній міф якоїсь «жовтухи» про те, що в мене нема голосу. Шановні, яке «нема голосу»? Яке «втратила голос»? Хто це розпускає? Ну взагалі, ну не можна захрипнути? Я читаю реп. Я з захриплим голосом звучу ще привабливіше, ще екзотичніше. У мене все добре, у мене є голос, я почуваю себе прекрасно», — запевнила реп-виконавиця.

Вона додала, що дійсно захрипла, але почувається в нормі.

Alyona Alyona також поділилась, що їхня композиція Teresa & Maria на Spotify прослухали більш ніж 9 млн разів.

«Це вже перемога. Це класно, коли українська музика летить, потрапляє в плейлисти різних країн, люди слухають нашу мову, пізнають нашу культуру через гарну якісну музику. Це класно», — наголосила реп-виконавиця.