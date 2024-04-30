В окупованих Сімферополі та Джанкої вночі були чутні вибухи Засіб ППО, 22 танки та 1250 військових: втрати РФ за добу повномасштабного вторгнення » Армія РФ завдала 5 ракетних та 47 авіаційних ударів по території України Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Леонівка Чернігівської області; Усок Сумської області; Липці, Веселе, Нескучне, Мала Вовча, Борова Харківської області та місто Харків; Стельмахівка та Серебрянське лісництво Луганської області; Торське, Семенівка, Парасковіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Архангельське, Калинове, Новокалинове, Очеретине, Яснобродівка, Карлівка, Новопокровське, Євгенівка, Воздвиженка, Олександропіль, Макарівка, Старомайорське, Велика Новосілка та Урожайне Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Михайлівка, Львове, Кринки та Кізомис Херсонської області. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.