Через санкції США Росія перейменувала деякі нафтові танкери

Про це повідомляє Bloomberg.

«Совкомфлот» потрапив під американські санкції у лютому, коли Штати оголосили про новий пакет обмежень з нагоди другої річниці початку повномасштабної агресії РФ проти України. Тоді чотирнадцять російських нафтових танкерів потрапили до списку поіменних суден міністерства фінансів США як майно, в якому «Совкомфлот» має частку.

Відповідно до видання, наразі щонайменше чотири російські танкери є перейменованими: NS Columb має нову назву Kemerovo, NS Bravo — Belgorod, NS Captain — Kaliningrad і NS Creation — Krasnoyarsk.

Bloomberg зауважує, РФ покладається на свій гігантський танкерний флот «Совкомфлоту», окрім свого тіньового флоту для перевезення нафти. Згідно з даними Clarkson Research Services Ltd., державна нафтова компанія Росії, залишається найбільшим у світі власником танкерів класу Aframax, кожен з яких може перевозити близько 700 тис. барелів нафти.

«Танкери часто змінюють назви після санкцій, щоб дистанціюватися від списків у базах даних обмежень, хоча їх можна ідентифікувати за унікальними та незмінними номерами, зареєстрованими в Міжнародній морській організації», — наголошують у матеріалі.