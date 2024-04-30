Естонія не висилатиме українських чоловіків з протермінованим паспортом

Міністерство внутрішніх справ Естонії не планує примусово висилати українських чоловіків призовного віку, які законно перебуватимуть на її території, у разі якщо їхні паспорти будуть протерміновані — ERR, яке цитує радницю відділу політики громадянства та міграції МВС Аннелі Вікс

За словами Вікс, мобілізація – це питання, яке стосується держави та її громадян.

«Міністерство внутрішніх справ не має плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії, втекли через війну, в тому числі громадян України, які належать до цільової групи можливої української мобілізації».

За даними видання, на 26 квітня дозвіл на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мали 6 500 українських чоловіків віком 18-60 років.

Якщо громадяни України мобілізаційного віку більше не зможуть обміняти свої прострочені паспорти на нові в посольстві України, то, за словами Вікс, вони втратять можливість подорожувати.