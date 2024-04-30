Фон дер Ляєн припустила можливість блокування TikTok у ЄС

Про це пише Politico.

«Це не виключено», — сказала фон дер Ляєн після того, як модератор згадав США, де TikTok загрожує національна заборона у разі, якщо його не продасть власник ByteDance.

Фон дер Ляєн зазначила, що Єврокомісія була першою установою в усьому світі, яка заборонила TikTok на корпоративних телефонах.

«Ми точно знаємо небезпеку TikTok», — додала вона.

Видання зазначає, що фон дер Ляєн виступала на дебатах не як президентка Єврокомісії, а як провідний кандидат від правоцентристської Європейської народної партії. Однак зауваження щодо китайської соцмережі прозвучало на тлі низки поганих новин для TikTok у Європі, йдеться у матеріалі.