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Ізраїль увійде в Рафах незалежно від переговорів про перемир’я, — Нетаньягу

Про це повідомляє The Times of Israel.

У розмові з родинами заручників, які виступають проти угоди з ХАМАС, він пообіцяв, що покладе край війні в Газі до того, як терористичне угрупування буде повалено.

«Ідея про те, що ми зупинимо війну, не досягнувши всіх її цілей, не є прийнятною, — наголосив ізраїльський прем’єр. — Ми увійдемо в Рафах і знищимо там батальйони ХАМАСу — незалежно від того, чи буде угода, чи ні, — щоб досягти повної перемоги».

Згідно із заявою, опублікованою канцелярією прем’єр-міністра, сім’ї заручників закликали Нетаньягу і радника з національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі протистояти міжнародному тиску та продовжувати війну з ХАМАС.

30 апреля, 2024 | Category: Израиль, Новости

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