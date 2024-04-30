Пісні Тейлор Свіфт посіли всі 10 позицій першої десятки чарту Billboard Hot 100
Американська попспівачка Тейлор Свіфт вдруге стала єдиною артисткою, якій коли-небудь вдавалося посісти всі позиції у першій десятці чарту Billboard Hot 100
Про це повідомляє Billboard.
34-річна американська музикантка і виконавиця Тейлор Свіфт, яка 19 квітня випустила альбом The Tortured Poets Department, що допоміг їй встановити одразу кілька рекордів, тепер стала першою артисткою, які вдалося забрати всі 10 сходинок першої десятки чарту Billboard Hot 100. Фактично, її пісні забрали перші 14 місць чарту.
Список найпопулярніших треків очолила композиція Fortnight, записана разом з репером Post Malone. Пісня, як і всі інші з першої чотирнадцятки, входить до альбому співачки The Tortured Poets Department.
Загалом до Billboard Hot 100 увійшло 32 пісні Тейлор Свіфт, тобто всі композиції її нового альбому. Зірка вже ставала єдиною виконавицею, яка коли-небудь монополізувала першу десятку Billboard Hot 100. У 2022 році цього результату їй допоміг досягнути альбом Midnights.
Пісня Fortnight 12-й раз у карʼєрі Свіфт принесла їй перше місце у чарті
Чарт Billboard Hot 100 містить у собі дані про прослуховування всіх жанрів у США, дані радіоефірів та продажів — покупки синглів і треків у мережі, на стримінгових сервісах, продажі синглів з сайтів.
Загалом перші 14 позицій Billboard Hot 100 виглядають наступним чином:
No. 1, Fortnight, feat. Post Malone
No. 2, Down Bad
No. 3, I Can Do It With a Broken Heart
No. 4, The Tortured Poets Department
No. 5, So Long, London
No. 6, My Boy Only Breaks His Favorite Toys
No. 7, But Daddy I Love Him
No. 8, Florida!!!, feat. Florence + The Machine
No. 9, Who’s Afraid of Little Old Me?
No. 10, Guilty as Sin?
No. 11, Fresh Out the Slammer
No. 12, loml
No. 13, The Alchemy
No. 14, The Smallest Man Who Ever Lived
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