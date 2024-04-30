У Часовому Ярі залишається 682 цивільних громадян

Про це він розповів в етері Еспресо

«Сьогодні в Часовому Яру залишається 682 цивільні особи. Щодо евакуації цих людей, то ситуація важка. Я вже неодноразово коментував цю ситуацію. Річ у тому, що в місті залишились люди похилого віку. І доводити їм про те, що зараз потрібно виїжджати з міста дуже важко», — пояснив Чаус.

За словами Чауса, вмовити евакуюватись молодих людей набагато легше.

«Дійсно, в місті є певна частина молоді. Втім, їм можна хоча б пояснювати важливість евакуації. Якщо загалом говорити на цю те, що у більшості випадків люди погоджуються на евакуацію лише тоді, коли повністю зруйновано, або пошкоджено їхній будинок», — додав він.