«Українська бронетехніка» може збільшити виробництво в рази: названа умова

«Українська бронетехніка» для розширення виробництва потребує не державних коштів, а довготривалих контрактів.

Про це заявив директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.

«Нам, як компанії, не потрібні ніякі додаткові кошти від держави для розширення виробництва. Нам потрібен контракт на два роки, наприклад. У такому випадку ми з власних обігових коштів зможемо збільшити виробництво в рази», — заявив Бельбас.

Директор «Української бронетехніки» пояснив, що фіксоване замовлення, навіть з якимось обмеженим фіксуванням, дозволяє завчасно організувати, а також спланувати виробничий процес, оскільки інколи необхідні поставки комплектуючи займають більше 8 місяців.

Зокрема Бельбас додав, що планування є важливим для будь-якого виробника в умовах відсутності держпрограм щодо підтримки.

За словами директора «Української бронетехніки», сьогодні підприємство виробляє:

● бронеавтомобілі «Новатор»;

● міномети калібру 60, 82 та 120 мм й мінометні постріли для них.