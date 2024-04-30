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В окупованих Сімферополі та Джанкої вночі були чутні вибухи

Про вибухи у Сімферополі повідомляє Telegram-канал Astra.

«У Сімферополі чутно вибухи, пишуть місцеві жителі», — йдеться у повідомленні.

За інформацією Telegram-каналу SHOT, були гучні вибухи над Сімферополем та Джанкоєм. Попередньо працює ППО.

«За словами передплатників SHOT, перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, всього було чути понад десять потужних хлопків», — написали адміністратори SHOT.

У Джанкої розташований аеродром окупантів і базується одна з бригад росіян.

Також перекрито Кримський міст, йдеться на Telegram-каналі об’єкта.

«Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито», — повідомили на каналі.

30 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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