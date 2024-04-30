Хочу вести свою рубрику

ISW: Російські війська готують наступ. Обирають між кількома напрямками Армія РФ завдала 5 ракетних та 47 авіаційних ударів по території України » В окупованих Сімферополі та Джанкої вночі були чутні вибухи У тимчасово окупованих Сімферополі та Джанкої вночі 30 квітня було чутно вибухи – імовірно працювала ППО окупантів Про вибухи у Сімферополі повідомляє Telegram-канал Astra. «У Сімферополі чутно вибухи, пишуть місцеві жителі», — йдеться у повідомленні. За інформацією Telegram-каналу SHOT, були гучні вибухи над Сімферополем та Джанкоєм. Попередньо працює ППО. «За словами передплатників SHOT, перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, всього було чути понад десять потужних хлопків», — написали адміністратори SHOT. У Джанкої розташований аеродром окупантів і базується одна з бригад росіян. Також перекрито Кримський міст, йдеться на Telegram-каналі об’єкта. «Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито», — повідомили на каналі.