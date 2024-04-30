В окупованих Сімферополі та Джанкої вночі були чутні вибухи

Про вибухи у Сімферополі повідомляє Telegram-канал Astra.
«У Сімферополі чутно вибухи, пишуть місцеві жителі», — йдеться у повідомленні.
За інформацією Telegram-каналу SHOT, були гучні вибухи над Сімферополем та Джанкоєм. Попередньо працює ППО.
«За словами передплатників SHOT, перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, всього було чути понад десять потужних хлопків», — написали адміністратори SHOT.
У Джанкої розташований аеродром окупантів і базується одна з бригад росіян.
Також перекрито Кримський міст, йдеться на Telegram-каналі об’єкта.
«Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито», — повідомили на каналі.
Leave a Reply