На саміті НАТО країни Балтії підтримають обговорення запрошення України в альянс – міністр оборони Литви

Новий пакет допомоги США Україні допоможе стабілізувати ситуацію на полі болю. Такі сподівання висловив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас під час дискусії в Гудзонівському Інституті у Вашингтоні. Але партнери вже зараз повинні думати про наступні кроки, зокрема, як створити стратегічні дилеми для Росії, яка вже зараз готує нові напади, каже міністр.

«Росія вже готує новий напад на Харків. Одеса також є мішенню. Я певний, що новий пакет допомоги від США допоможе стабілізувати ситуацію, так що це добре. Я сподіваюсь, це не останній пакет допомоги. Ця допомога стабілізує ситуацію, а можливо в деяких місцях допоможе зробити прорив. Наприклад, в Криму», — каже міністр.

Він зазначив, що найбільший виклик, якщо порівнювати можливості України та Росії, — це мобілізаційний ресурс, оскільки Росії «байдуже до людей, до людського життя».

Крім того, зазначив міністр, РФ поставила свою економіку на військові рейки. Деякі потужності вони виробляють наразі більше, ніж до повномасштабного вторгнення, і це попри санкції, зауважив він.

«Наприклад, боєприпаси 152 калібру до війни вони виробляли 300-400 тисяч на рік, тепер – 2,2 мільйона. Вони адаптувалися, вони роблять це, попри санкції», — каже він.

Україні, за його словами, важко підтримувати як мобілізаційний баланс, так і збройний ресурс. Втім міністр упевнений, що з вчасною та достатньою допомогою партнерів Україна може перемогти у цій війні.

«Я іноді чую в Америці, чому ми повинні підтримувати Україну, якщо вони не можуть перемогти? Ні, вибачте, якщо ви дасте їм все, що їм потрібно, вони можуть перемогти», — каже керівник оборонного відомства.

Це питання прагматики, зауважує він. Підтримка України — це стримування Росії.

«Україна не просить солдатів, вони просять зброю та боєприпаси. Якщо ви не хочете висилати своїх солдатів у натівські країни, коли це стане потрібно, ви повинні підтримати Україну. Руками України ви можете зупинити російську агресію», — каже міністр Кашюнас.

Литва була господаркою саміту НАТО минулого року. Цього року саміт проходитиме у Вашингтоні влітку. Як повідомляв раніше Голос Америки із посиланням на оглядачів та американські ЗМІ, на цьому саміті США та Україна мають намір підписати двосторонню безпекову угоду. За очікуваннями, вона базуватиметься на схожій системі, яку зараз має Ізраїль, і передбачатиме пріоритет в постачанні зброї та передових технологій Києву. Документ, як очікується, сприятиме майбутньому членству України в НАТО, але не робитиме Альянс стороною конфлікту з Росією.

На виступі в Гудзонівському інституті міністр оборони Кашюнас запевнив, що країни Балтії підтримують надання Україні запрошення до членства в Альянсі.

«Я знаю, що про це говорити непопулярно. Я сподіваюсь, що у Вашингтоні ми будемо говорити про Україну. І ми знайдемо певні рішення, які надішлють Росії сигнал, що вона не має права вето щодо розширення НАТО. Балтійські країни підтримують запрошення (України в НАТО — ред. ГА), ми підтримуємо обговорення запрошення. Ми не повинні забути про Україну і маємо йти вперед щодо відносин Україна-НАТО», — сказав міністр.

На посаду міністра оборони Лаурінаса Кащюнаса призначили наприкінці березня. Свою першу закордонну поїздку він здійснив до України, де, зокрема, зустрівся з президентом Зеленським та міністром оборони України Рустемом Умєровим.