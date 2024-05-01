Нетаньяху: Израильские военные войдут в Рафах вне зависимости от достижения соглашения с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал провести военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа независимо от того, будет ли достигнуто соглашение с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников, удерживаемых в Газе.

«О том, чтобы мы прекратили войну до достижения всех ее целей не может быть и речи. Мы войдем в Рафах и мы уничтожим там батальоны ХАМАС – с соглашением или без него, чтобы добиться полной победы», – заявил Нетаньяху на встрече с родными заложников, согласно его администрации.

По словам Нетаньяху, израильским военным нужно войти в Рафах, чтобы нанести полное поражение ХАМАС, который совершил нападение в октябре, приведшее к гибели 1200 человек.

Более половины населения сектора Газа укрывается в Рафахе, расположенном на границе между Газой и Египтом.

«Военная атака на Рафах станет невыносимой эскалацией, которая приведет к гибели еще тысяч мирных жителей и вынудит сотни тысяч бежать», – заявил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Я призываю всех, кто имеет влияние на Израиль, сделать все, что в их силах, чтобы предотвратить это», – добавил он.