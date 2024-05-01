«Триматимемо в полі зору»: Остін занепокоєний посиленням зв’язків між Китаєм, Росією, Північною Кореєю та Іраном

Про це пише Al Arabiya.

«Ми спостерігаємо за тим, що робить Росія, через шкоду, яку Україна завдала сухопутним військам Росії. Вони звернулися до Північної Кореї, Пекіну і Тегерану», — зазначив Остін.

За словами Остіна, Іран продовжує надавати Росії безпілотні літальні апарати, технології й власне безпілотники.

«Це суттєво вплинуло на здатність Росії оговтатися від шкоди, яку їй завдала Україна», — додав він.

Очільник міноборони США також зауважив, що Північна Корея «стає більш впевненою», оскільки посилює свої зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

«За цим зв’язком нам доведеться спостерігати. Це те, що ми повинні тримати в полі зору і надалі», — підкреслив Остін.