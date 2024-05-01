Україна вже отримала західну зброю з дозволом бити по Росії – глава МЗС Латвії

Новопризначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна отримала від деяких партнерів західну зброю із дозволом бити по російській території.

Про це вона розповіла в інтерв’ю «Європейській правді».

Наразі Україна отримує зброю від західних партнерів із публічним застереженням уникати ударів нею за межами України. Проте, вважає Браже, такий підхід може змінитися, і навіть більше – він уже змінюється.

«Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю, без подібних обмежень», – сказала глава МЗС Латвії. На уточнювальне запитання вона відповіла, що такі країни справді є.

Браже пояснила, що у цих випадках про зняття обмежень не говорили публічно.

«Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба», – сказала вона.

Міністерка висловила переконання, що якщо є об’єкти, з яких Росія атакує Україну, то Україна має право на удар у відповідь, якщо ці об’єкти розташовані на російській території. За словами Браже, таке застосування зброї дозволяє міжнародне право.