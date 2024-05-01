Українці за три місяці відкрили рекордну кількість ФОПів

Українці за перший квартал 2024 року відкрили понад 74 тисячі нових ФОПів, що на 33,6% більше, ніж за відповідний період торік.

Про це повідомляє платформа Опендатабот.

«Рекордні 74 050 нових ФОПів відкрили українці за перший квартал 2024 року. Це на третину більше, аніж торік, та на 18% більше, аніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році», – йдеться у повідомленні.

Лідером за кількістю нових справ залишається столиця. За І квартал у Києві зареєстрували 10 252 нових бізнесів – це 13,8% від загальної кількості. На другому місці Дніпропетровщина: 6,8 тисяч новостворених бізнесів. Замикає трійку лідерів Київська область: 5,7 тисяч нових ФОПів.