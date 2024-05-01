Палата представників США наступного тижня може розглянути відставку спікера Джонсона В Україні росте кількість ДТП через п’яне водіння: патрульні кажуть про безпрецедентну статистику » В ГУР розповіли, скільки Росія має ракет «Циркон», «Онікс», «Калібр» та Х-69 Головне управління розвідки Міністерства оборони України назвало орієнтовні запаси в Росії ракет типу «Циркон», «Онікс», «Калібр» та Х-69, а також динамку їхнього виробництва — відповідь ГУР на запит видання «Армія Inform» Зокрема, станом на кінець квітня 2024 року, за оцінками розвідки, на озброєнні збройних сил Російської Федерації перебувають близько 40 одиниць гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 «Циркон». При цьому темпи виробництва цих ракет – до 10 одиниць на місяць. Крилатих ракет 3M55/3М55М «Онікс»/»Онікс-М» – 400 одиниць. Темпи виробництва – до 10 одиниць на місяць. Крилатих ракет 3М-14 «Калібр» – 270 одиниць. Темпи виробництва – 30-40 одиниць на місяць. Керованих авіаційних ракет Х-69 – 45 одиниць. Темпи виробництва – 1-3 одиниці на місяць.