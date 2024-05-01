В Україні росте кількість ДТП через п’яне водіння: патрульні кажуть про безпрецедентну статистику

У Патрульній поліції кажуть, що в Україні фіксується безпрецедентно велика кількість дорожньо-транспортних пригод через керування транспортним засобом у нетверезому стані — перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький в ефірі національного телемарафону, цитує «Інтерфакс-Україна»

«На жаль, минулого року в нас був антирекорд… 151 тисяча матеріалів за зафіксованими фактами керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Уже за чотири місяці цього року маємо знову безпрецедентну статистику — вже зафіксували майже 50 тисяч випадків керування автомобілем у стані сп’яніння.

Це одне з найсерйозніших порушень адмінкодексу… Відповідальність серйозна. Суди ухвалюють рішення і щодо позбавлення права водіння, і щодо стягнення високих штрафів».

За словами Білошицького, цього року зафіксовано більше випадків керування автомобілем у нетверезому стані, ніж було за цей самий період минулого року.

Говорячи про причини почастішання випадків водіння в нетверезому стані, заступник керівника патрульних сказав: «Насправді є кілька аспектів, які можуть впливати на це. І обстановка загалом (у країні), і певні особисті моменти. Також необхідно говорити про те, що посилився контроль з боку поліції за цим видом правопорушення».

Також Білошицький нагадав, що наразі розглядається питання законодавчого врегулювання роботи так званих пунктів тверезості, тобто раптового зупинення автомобіля для перевірки водія на сп’яніння.