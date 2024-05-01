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На фронті відбулося 122 боєзіткнення: де РФ атакує найбільше Зеленський: Україну візьмуть в НАТО тільки після перемоги » За добу війни в Україні РФ втратила 1120 військових Протягом минулої доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнення. Українські бійці відбили ворожі атаки на 7 напрямках та ліквідувала 1120 окупантів Про це 1 травня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 469 840 (+1120) осіб,

танків ‒ 7312 (+5) од,

бойових броньованих машин — 14 067 (+21) од,

артилерійських систем – 12 024 (+13) од,

РСЗВ – 1053 (+0) од,

засоби ППО ‒ 780 (+1) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9538 (+7),

крилаті ракети ‒ 2126 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 175 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 1980 (+3) од.