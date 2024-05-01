За добу війни в Україні РФ втратила 1120 військових

Про це 1 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 469 840 (+1120) осіб,
- танків ‒ 7312 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 14 067 (+21) од,
- артилерійських систем – 12 024 (+13) од,
- РСЗВ – 1053 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 780 (+1) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9538 (+7),
- крилаті ракети ‒ 2126 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 175 (+33) од,
- спеціальна техніка ‒ 1980 (+3) од.
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