Зеленський: Україну візьмуть в НАТО тільки після перемоги

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна не зможе стати членом НАТО до перемоги у війні проти Росії — Зеленський під час зустрічі з генсеком Альянсу з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО, «Європейська правда»

Президент розповідав про часову перспективу членства України у Північноатлантичному Альянсі.

«На мою особисту думку, ми будемо в НАТО, тільки коли переможемо. Я не вважаю, що у час війни нас візьмуть у НАТО. Це для когось ризик з членів НАТО, у когось є просто скепсис через це», – сказав глава держави у відеоролику, поширеному в його Telegram-каналі.

«Питання про НАТО, це – як правильно сказав генеральний секретар (Столтенберг – ред.) – питання більшості. А більшість – це питання політичне. А щоб політично Україну взяли в Альянс, для цього потрібна перемога», – додав Зеленський.

Коли дійде до членства України в Альянсі, то питання сумісності з НАТО та рівня українських військових, вважає Зеленський, «ніхто не буде піднімати».