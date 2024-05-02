Європа чи Росія: президентка Грузії закликала громадян зробити вибір

Про це повідомляє «Ехо Кавказа», посилаючись на інтерв’ю президентки Sky News.

Зурабішвілі коментуючи рішення «Грузинської мрії» просувати закон про «іноагентів» та розгін учасників мирних акцій заявила, що «проблема набагато серйозніша, ніж законопроєкт «про прозорість іноземного впливу», головне — те, що станеться на виборах».

Президентка Грузії зазначила, що законопроєкт ухвалять приблизно за півтора місяця і вона його ветуватиме. Втім, надалі головним буде те, якими виявляться результати виборів, які відбудуться в жовтні наступного року.

«Ухвалено безліч законопроєктів, які показують, що правляча партія намагається наблизити Грузію до Росії. Це те, чого населення Грузії, переважна більшість якого — 80%, уже 30 років каже, що не бажає», — сказала Зурабішвілі.

Вона наголосила, що оскільки лідер «Грузинської мрії» Бідзін Іванішвілі «оголосив партнерів Грузії — Захід і Євросоюз — ворогами й агентами, які намагаються організувати революцію в Грузії», грузинам на майбутніх виборах доведеться голосувати за Європу або Росію.

«Цей закон — символ, але насправді є вибір — рішення, екзистенціальний вибір, який Грузія повинна зробити на виборах: Європа або Росія», — додала Зурабішвілі.