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Макрон не виключає відправлення військ, якщо РФ прорве лінію фронту і буде запит України

Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що не змінив свою думку про введення західних військ в Україну, та вважає такий підхід правильним. За його словами, у разі прориву лінії фронту РФ і запиту України варто про це замислитись — Макрон в інтерв’ю The Economist

На питання інтерв’юера про те, чи президент Франції далі тримається своїх слів про можливість введення військ союзників в Україну, Макрон відповів ствердно.

«Як я і сказав, я нічого не виключаю, тому що ми маємо справу з тим, хто нічого не виключає. Ми, безсумнівно, проявили надмірну нерішучість, окреслюючи межі нашої реакції тому, у кого вже немає «червоних ліній» і хто є агресором».

Він наполягає, що ненадання супротивнику повного розуміння, яких дій можна очікувати або точно не варто очікувати, також є інструментом стримування.

«В іншому разі ми послаблюємо самі себе, а це і є «рамка», у якій ми діяли до цього часу. І насправді багато країн у наступні тижні сказали, що зрозуміли наш підхід, погодилися з нашою позицією і що вона правильна», – додав президент Франції.

2 мая, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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