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РФ використала заборонену хімічну зброю на війні в Україні, — Держдеп США

Про це йдеться у документі, що пояснює введення проти Росії нових санкцій.

У держдепі заявили, що росіяни регулярно порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї.

«Використання таких хімікатів не є поодиноким інцидентом і, ймовірно, викликане бажанням російських військ витіснити українські сили з укріплених позицій і досягти тактичних переваг на полі бою», — йдеться у повідомленні.

Держдеп США наклав санкції на Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту міноборони Росії, Науково-дослідний інститут прикладної акустики та 48-й Центральний науково-дослідний інститут міноборони.

Під санкції також потрапили чотири компанії з програми хімічної зброї Росії.

2 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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