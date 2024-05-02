З початку великої війни на блокпостах вилучили майже 1,5 тис. гранатометів, — Нацполіція Мінекономіки прогнозує цьогорічне зростання ВВП на 4,6% » Росіяни використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами Запорізької АЕС Головне управління розвідки Міноборони України отримало докази, що росіяни використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє ГУР. Відео з ворожого FPV-безпілотника, яке отримали за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D.TT. Це вказує, що дрон росіянам поставило Міністерство оборони РФ. Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних російських атак. Представник ГУР МО України Андрій Черняк у коментарі Бабелю наголосив, що росіяни використовують територію ЗАЕС для запусків безпілотників, користуючись тим, що сили безпеки і оборони України не можуть викликати вогню у відповідь у півторакілометровій зоні довкола станції. Окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС.