Уряд Швейцарії: Росія на даному етапі не запрошена на мирний саміт щодо України

Уряд Швейцарії заявив у четвер, що «на даному етапі» Росія не входить до числа 160 делегацій, запрошених на мирні переговори, які відбудуться в країні в середині червня і мають на меті сприяти досягненню миру між Москвою та Україною.

Про це пише Reuters.

«Швейцарія переконана, що Росія повинна бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії неможливий», — йдеться в заяві швейцарського уряду.

У відомстві заявили, що завжди демонстрували відкритість до запрошення Росії, але зазначили, що Москва неодноразово підкреслювала, що не зацікавлена в участі в першому саміті.

Російські офіційні особи вказували на те, що Швейцарія підтримала санкції ЄС проти Москви через вторгнення в Україну, і стверджували, що через це їм бракує довіри до Швейцарії як до нейтрального посередника.

Швейцарський уряд підтвердив, що має на меті створити основу для досягнення тривалого миру в Україні, а також дорожню карту для участі Росії в мирному процесі.