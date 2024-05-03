Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1270 військових

Про це 3 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 472 140 (+1270) осіб,
- танків ‒ 7354 (+22) од,
- бойових броньованих машин — 14 129 (+33) од,
- артилерійських систем – 12 102 (+58) од,
- РСЗВ – 1053 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 786 (+2) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9580 (+19),
- крилаті ракети ‒ 2126 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 266 (+42) од,
- спеціальна техніка ‒ 1993 (+5) од.
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