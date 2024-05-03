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Білий дім: США хочуть зупинити постачання електроніки з Китаю в Росію За даними розвідки США, оборонний бюджет РФ сягнув 25% усіх витрат » Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1270 військових Протягом минулої доби на фронті відбулося 134 бойових зіткнень. Українські сили відбили атаки РФ на 7 напрямках та ліквідували 1270 окупантів Про це 3 травня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 472 140 (+1270) осіб,

танків ‒ 7354 (+22) од,

бойових броньованих машин — 14 129 (+33) од,

артилерійських систем – 12 102 (+58) од,

РСЗВ – 1053 (+0) од,

засоби ППО ‒ 786 (+2) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9580 (+19),

крилаті ракети ‒ 2126 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 266 (+42) од,

спеціальна техніка ‒ 1993 (+5) од.