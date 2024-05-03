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Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1270 військових

Про це 3 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 472 140 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 7354 (+22) од,
  • бойових броньованих машин — 14 129 (+33) од,
  • артилерійських систем – 12 102 (+58) од,
  • РСЗВ – 1053 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 786 (+2) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9580 (+19),
  • крилаті ракети ‒ 2126 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 266 (+42) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1993 (+5) од.
3 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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