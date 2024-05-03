Павлюк підтвердив, що у росіян є план захоплення Харкова і Сум

У росіян справді є план можливого захоплення двох міст — Харкова і Сум. Але українські війська не знають, наскільки ці плани серйозні.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв’ю The Times.

«Наші спецслужби кажуть, що у росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні», — сказав він.

Павлюк заявив, що головною метою Росії залишається знищення України як нації. За його словами, росіяни планують захопити не лише Донецьку та Луганську області, але й Запорізьку.

«Але оскільки ми не давали їм такої можливості з 2022 року, ми вважаємо, що цілі, які росіяни поставили перед собою цього року, — це повна окупація Донецької та Луганської областей і, якщо їм це вдасться, Запорізької області», — заявив командувач Сухопутних військ.